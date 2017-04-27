Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba ve Oğul Tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen A.C. ve oğlu Z.C. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Daha önce haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan baba ve oğlu, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ