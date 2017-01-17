Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Timi, ihbar üzerine küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 32 yaşındaki Cumali A. ve 35 yaşındaki Barış A.'nın Avsallar Mahallesi'ndeki kaldıkları evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ve satışa hazır fişek olarak tabir edilen rulo şeklinde hazırlanmış 170 adet esrar ele geçirilirdi.



Olay ilgili gözaltına alınan Cumali A. ve Barış A. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - ANTALYA