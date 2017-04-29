Uyuşturucu Ticareti Suçundan Adliyeye Sevk Edilen 6 Kişi Tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı şafak baskınıyla uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde yaptığı şafak baskını ile A.O., A.M.S., S.D., S.A., Y.Y, M.S. ve M.K. isimli şahısları gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.O., A.M.S., S.D., S.A., M.S. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE