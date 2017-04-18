Uyuşturucu Ticareti Sanıklarına 4'er Yıl Hapis

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Recep V. ve Emrah Y. ile avukatları katıldı.



Savunmalarını önceki celse yapan sanıklar, son sözlerinin sorulması üzerine beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, haklarında etkin pişmanlık hükümlerini uyguladığı sanıklara 4 yıl 2'şer ay hapis ve bin 500'er lira para cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Recep V. ve Emrah Y, 10 Ocak'ta Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan araçlarında 2 kilo 265 gram esrar ve 6,25 gram metamfetamin ile yakalanmış, uyuşturucuyu 4 bin 900 lira karşılığında Suriye sınırından aldıklarını itiraf etmişlerdi.