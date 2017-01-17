Uyuşturucu Ticareti İddiasına Tutuklama

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda A.Y.'yi (20) gözaltına aldı. A.Y.'nin üzerinde 1 paket bonzai ele geçti. A.Y.'nin bulunduğu yerde taş ve çimlerin arasında bonzai paketi ve 2 adet extacy uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN