Uyuşturucu Taşındığı Şüphesiyle Durdurulan Araçtan Bıçak ve Mermiler Çıktı

Eskişehir'de, uyuşturucu madde taşındığı bildirilen bir aracı durduran polis, araçtaki şahısların üzerinden 7 adet dolu tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirdi.



Eskişehir çevre yolundaki uygulama esnasında, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine, aracı durduran polis ekipleri, araçta bulunan B.Ç.'ye ait montun cebinden 7 adet dolu tabanca mermisi ve araçtaki diğer şahıs Y.Ç.'nin üzerinden ise 1 adet bıçak ele geçirdi. Bıçak ve mermiler muhafaza altına alınırken, şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR