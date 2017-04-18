Uyuşturucu Tacirlerine Toplam 8 Yıl Hapis

Suriye sınırından aldıkları uyuşturucuları Gaziantep'ten Samsun'a satmak için götürürken Kayseri'de yakalanan ve uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu yargılanan iki sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis, 3 bin TL adli para cezası verildi.



10 Ocak 2017'de Kayseri Malatya karayolu uygulama noktasında polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2.265 gram esrar, 6.25 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri Suriye sınırından 4 bin 900 TL'ye satın aldıklarını söyleyen şüpheliler R.V. ile E.Y. gözaltına alındı. Uyuşturucuları Gaziantep'ten Samsun'a satmak için götürürken yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar R.V.(29) ve E.Y. (26) ile avukatlar hazır bulundu.



Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan tutuklu sanık R.V., "1 çocuğum var. Bu şekilde karşınızda olmaktan çok utanıyorum. Ben diğer sanığın misafiriydim. Ceza verecekseniz boynum kıldan incedir" dedi. Diğer tutuklu sanık E.Y. ise bir diyeceği olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar R.V. ile E.Y.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların etkin pişmanlık yasası kapsamında kaldıkları gerekçesi ve duruşmadaki iyi hal indirimi göz önünde bulundurularak sanıklara verilen 10 yıl hapis cezası 4 yıl 2 aya düştü. Mahkeme, sonuç olarak 3 aydır tutuklu olan sanıklar R.V. ile E.Y.'ye ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis, bin 500'er TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ