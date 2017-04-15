Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Kamerada... 39 Kişi İçin Tutuklama Kararı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon kamerada... 39 kişi için tutuklama kararı



AKSARAY - Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı.

11 Nisan'da hava destekli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalama kararı bulunan 50 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramalarda satışa hazır 380 gram esrar, 618 gram eroin, uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı silah ve 44 tabanca ele geçirilmişti. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, 39 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar 5 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

(YC-İP-