Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta gezinen bir gençten şüphelenen KOM ekipleri, gencin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi. Üzerinden 40 gram metamfetamin çıkan 17 yaşındaki F.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Gencin ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi mahallelerindeki üç ayrı eve operasyon düzenledi. Evlere yapılan operasyonda 24 yaşındaki A.E., 28 yaşındaki E.B. ve 24 yaşındaki V.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Tutuklanan genç ile diğer üç kişinin uyuşturucu ticaretinden sabıkaları olduğu ortaya çıktı. - BURSA