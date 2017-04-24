Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

– KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye gönderildi.



Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Pastırmacılar Parkı'nda bulunan A.P. (22), M.O. (29) ve M.D.'nin (36) üzerinde 50 ekstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri