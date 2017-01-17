Uyuşturucu Tacirlerinden Akıl Almaz Yöntem: Esrarın Turşusunu Kurdular

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, turşu içerisine zulalanmış 5 kilo esrarı, narkotik köpeği Helyus buldu.
POLİS TERMİNALDE OPERASYON DÜZENLEDİ
Doğu illerinden turşu bidonları içinde otobüsle Bandırma'ya esrar getirileceği istihbaratını alan KOM ekipleri, otobüs terminaline operasyon düzenledi.
NARKOTİK KÖPEĞİNİ YANILTMAK İÇİN ESRARI TURŞU İÇİNE SAKLAMIŞLAR
Ekipler, uyuşturucuyu getiren E.K. isimli şahsı turşu bidonlarıyla birlikte yakaladı. Polis köpeği Helyus, turşu bidonları içerisinde zulalanan esrarı buldu. Narkotik köpeğini yanıltmak için esrarın turşuların içinde konulduğu öğrenildi.
E.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.