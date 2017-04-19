Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Adana'da polisin yaptığı ani baskında sokakta uyuşturucu satarken yakalanan iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde sokakta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ve sokağa şok baskın yapan polis, Mehmet K. (20) ve Zeydan B.'yi (26) uyuşturucu satarken gördü. Polisi görünce kaçan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis, yaptığı aramada Mehmet K.'den 5 kilo esrar, yarım kilo kokain ele geçirdi. Zeydan B.'nin üzerinden ise 200 paket esrar, 150 uyuşturucu hap çıktı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, sorgularında satıcı değil içici olduklarını ileri sürdü. Bu nedenle şahısların kan örnekleri de alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA