Uyuşturucu Tacirini Hts Kayıtları Yaktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık, mahkemede olay günü Kayseri şehir merkezinde olduğunu söyledi. Mahkeme, HTS kayıtlarında sanığın Develi'de olduğunu tespit edince, sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.



21 Ocak 2017'de Develi ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda araçta ve üzerlerinde yapılan aramada 23 gram esrar maddesi ile yakalanan S.K. ile Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ş.K. ve avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.



Tutuksuz sanık Ş.K. olay günü Develi ilçesinde olmadığını ve Kayseri şehir merkezinde olduğunu iddia etti.



Mahkeme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)'ndan HTS Raporu/Dökümü (Historical Traffic Search) kayıtlarını istedi.



Mahkeme başkanı, HTS kayıtlarında sanıkların Develi ilçesinden çıkmadıklarını, gün boyu Develi'de görüldüklerini söylemesi üzerine sanık Ş.K. "Diyecek birşeyim yok" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ş.K. ve S.K.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutuklanmasına hükmetti. Ş.K. polis ekiplerince duruşmada kelepçe takılarak, cezaevine götürülürken, duruşmaya katılmayan S.K.'nin ise yakalanması için çalışmalara başladı. - KAYSERİ