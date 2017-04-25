Uyuşturucu Tacirine 12 Yıl 6 Ay Hapis

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.D. ve avukatı hazır bulundu.



5 tanığın dinlendiği davada tutuklu sanık M.D., "Tanıklar kendi üzerlerinde çıkan uyuşturucuları benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Benim üzerimde 75 adet evde de 15 olmak üzere 90 adet olmak üzere 25 poşet uyuşturucu hap çıktı. Ben bunları içiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.D.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası iki grup arasında adliye koridorunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede adliye polisi tarafından önlendi. - KAYSERİ