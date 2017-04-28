Uyuşturucu Taciri Kadın Tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda Ebru Y.'yi (26) yakalamış, gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 10 paket sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirilmişti. Şüpheli Ebru Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, operasyon kapsamında uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 2 şüpheli daha yakalandı. - ESKİŞEHİR