Uyuşturucu taciri 8 şüpheli adliyeye sevk edildi



ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada eroin ve kokain gibi uyuşturucu maddelerin ticaretini sağladığı iddia edilen 8 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine operasyon yapan polis, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 8 şüpheli, ifadeleri alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk etti.