Uyuşturucu Taciri 12 Sanığa Toplam 173 Yıl Hapis

Kayseri'de 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 12'sine toplam 173 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası verildi.



3 Haziran 2016'da Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 27 kişiye adli işlem uyguladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 54 adet ecstasy tablet, 7 adet alüminyum folyo içerisinde bonzai, 14 fişek halinde esrar, 1 sigara paketi dolusu esrar, 8 adet saksı içerisinde 25 kök Hint keneviri, 47 adet tarihi sikke, 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 1 adet muşta, 2 adet sallama tabir edilen bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Tüm sanıklar uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, beraatlarını talep ettiler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sanıklar A.D.'ye 23 yıl 5 ay 7 gün hapis, 200 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, F.B.'ye 23 yıl 5 ay 7 gün hapis, 200 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, A.T.'ye 23 yıl 5 ay 7 gün hapis, 200 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, B.D.'ye 23 yıl 5 ay 7 gün hapis, 200 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, D.D.'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 120 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, E.T.'ye 10 yıl 5 ay hapis, 100 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, suça sürüklenen çocuk U.D.'ye ise 10 yıl hapis, 80 TL adli para cezası, C.S.'ye 10 yıl 5 ay hapis, 100 TL adli para cezası, S.D.'ye 8 yıl 4 ay hapis 80 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, M.S.'ye 8 yıl 4 ay hapis, 80 TL adli para cezası, H.K.'ye 8 yıl 4 ay hapis, 80 TL adli para cezası, D.T.'ye 8 yıl 4 ay hapis, 80 TL adli para cezası olmak üzere toplam 12 sanığa 173 yıl 6 ay 13 gün hapis, bin 720 TL adli para cezası verildi.



Sanıklar B.Y., B.T., B.B. ise beraat etti. - KAYSERİ