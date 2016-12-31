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Uyuşturucu, Tabanca, Av Tüfeği, Muşta ve Bıçakla Yakalandılar (2)

Uyuşturucu, Tabanca, Av Tüfeği, Muşta ve Bıçakla Yakalandılar (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu, Tabanca, Av Tüfeği, Muşta ve Bıçakla Yakalandılar (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu, Samsun
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