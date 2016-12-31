Uyuşturucu, Tabanca, Av Tüfeği, Muşta ve Bıçakla Yakalandılar (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI



Samsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.