2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu, Tabanca, Av Tüfeği, Muşta ve Bıçakla Yakalandılar (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
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