Uyuşturucu Satıcısına 8 Yıl 4 Ay Hapis

BOLU'da, parkta uyuşturucu satarken yakalanan 27 yaşındaki Hasan C., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen yıl Haziran ayında Alpağutbey Parkı'nda devriye gezen polis ekipleri, Hasan C.'yi parkta başka bir kişiye uyuşturucu satarken yakaladı. Hastanede yapılan tahlillerinde uyuşturucu bağımlısı olmadığı belirlenen Hasan C., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.



Sanık Hasan C. savunmasında, "Yemin olsun ki ben kimseye uyuşturucu vermedim. Ben kendim içiyorum. Tedavi oldum ama kurtulamadım. Ailem bile bu yüzden beni cezaevinde görmeye gelmiyor" dedi. Mahkeme, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunun sabit olduğu kanaatiyle sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 1000 TL adli para cezası verdi.



- Bolu