Uyuşturucu Satıcısı Otomobilde Yakalandı

SAMSUN'da oturan 38 yaşındaki Ayhan A.'da,52 gram esrar ve 1 paket bonzai ele geçirildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Ayhan A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyince onu takibe altı. Polis şüphelinin İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bir otomobilde olduğunu tespit etti. Durdurulan otomobilde ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, 6 paket halinde 52 gram esrar ve 1 paket bonzai ele geçirip gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti' yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.



- Samsun