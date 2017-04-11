Uyuşturucu Satıcısı İstanbul'da Yakalandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekiplerince, Göksun ilçesinde 3 adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 272 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen A.A. ise İstanbul'da gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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