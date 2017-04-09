Uyuşturucu Satıcısı Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 30 yaşındaki Y.C. isimli şahsın hareketlerinin normal olmadığını gören ekipler Y.C.'yi araçtan çıkararak üst araması yaptı. Y.C.'nin aracında ve üstünde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar bulundu. Olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU