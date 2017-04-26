Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan Caner Çeçen'e yargılandıkları mahkemece 10 yıl hapis 2 bin lira para cezası, Hacı Duman'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası 1500 lira para cezası verildi.



Geçen yıl 26 Ekim'de Norkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı kontrolleri sırasında Hacı Duman'ın (51) yolcu olarak bulunduğu taksi durduruldu. Ekipler yaptığı arama sonucu Duman'ın üzerinde 507 ecstasy hap ve 2.50 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, uyuşturucuları Van'da Caner Çeçen'den (36) aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çeçen'i de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hacı Duman mahkeme salonunda hazır bulunurken, Caner Çeçen ise duruşmaya Nevşehir'den SEGBİS yöntemiyle katıldı. Söz alan Duman, ecstasy hapları içmek için aldığını belirterek, uyuşturucu satıcısı olmadığını söyledi. Caner Çeçen ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Çeçen'e 10 yıl hapis, 2 bin lira para cezası, Duman'a ise 7 yıl 6 ay hapis bin 500 lira para cezası verdi. - Kayseri