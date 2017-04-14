Uyuşturucu Satıcılarına Ceza Yağdı

– KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, 12 sanık 23 yıl 5 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 3 sanık ise beraat etti.



1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ali, Derviş, Serkan ve Bulut Demir, Ferdi Bozkurt, Ali, Emrah Tayyar; tutuksuz sanıklar Bekir Y., Belgin T., Bağdat B., Mehmet Sülüner, Cüneyt Saltık, Hüseyin Kaplan, Dermani Tayyar, U.D (16) hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia eden sanıklar, 10 aydır cezaevinde bulunduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkları dinledikten sonra, sanıklara polisin yaptığı teknik ve fiziki takip raporlarını ve uyuşturucu ticaretinde çekilen fotoğrafları gösterdi. Fotoğraflı inceleyen sanıklar, mahkemede birbirleri ile tartışıp, fotoğraftaki kişilerin kendilerinin olmadığı iddia ettiler.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanıklardan Ali Demir, Bulut Demir, Ferdi Bozkurt, Ali Tayyar'a, 23'er yıl 5'şer ay; Derviş Demir'e 15 yıl 7 ay, Cüneyt Saltık, Emrah Tayyar ve U.D'ye 10'ar yıl 5'şer ay, Mehmet Sülüner, Serkan Demir, Hüseyin Kaplan ve Dermani Tayyar'a 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz 3 sanık ise beraat etti. Sanıklara toplam 173 yıl 4 ay hapis cezasının verilmesinin ardından duruşma salonundaki sanık yakınları sinir krizi geçirdi.



300 POLİSLE OPERASYON YAPILMIŞTI



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Amirliğine bağlı Narkotim polislerinin geçen yıl 2 Haziran'da 300 polisle 17 farklı adrese düzenlendiği baskında, çok sayıda Bonzai, Metamfetamin, Esrar ve ruhsatsız silah geçirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişi gözaltına alınmış 7'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.



- Kayseri