Uyuşturucu Satıcılarına 8'er Yıl Hapis

KAYSERİ'de, polisin yaptığı uygulamada uyuşturucu paketlerini yere atıp kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan 2 kişi, 8'er yıl, 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen yıl 23 Ağustos'ta merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana gelen olayda 38 GF 564 plakalı otomobilde bulunan Yasin Aydoğdu (32) ve Ufuk Bektaş'ın (21) hareketlerinden şüphelenen polis, aracı durdurmak istedi. Polisi görünce araçtan inerek yaya olarak kaçan 2 kişi, ellerindeki poşeti yere attı. Poşet içerisinde 0.90 gram metamfetamin, 135 gram esrar bulundu. Gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüpheli, bugün 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Yasin Aydoğdu savunmasında "Uyuşturucu kullanıcısıyım. Arkadaşım Ufuk'la, bende kalan tesbihini vermek için buluştuk. Polis yanımıza geldi. Ne olduğunu anlamadan kaçtık" dedi.



Diğer sanık Ufuk Bektaş ise, "Uyuşturucu satıcısı olarak bildiğim ve sayısız defa uyuşturucu aldığım Yasin'i aradım. İzmir'e gitmeden önce uyuşturucu almak istediğimi söyledim.100 TL karşılığında uyuşturucu alırken, polis geldi. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda her iki sanığa, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. - Kayseri