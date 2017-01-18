Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirerek, madde kullanıcısı şahıslara satış yaptığı tespit edilen İran uyruklu M.H, A.A, M.F, K.F. isimli 4 şahıs polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların uyuşturucu maddeyi İstanbul'da ikamet eden İran uyruklu S.İ. isimli şahıstan satın aldıkları tespit edildi. İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda da S.İ. isimli şahıs Balıkesir'e getirildi. Adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan operasyonlar sonucunda satışa hazır hale getirilmiş vaziyette 746 adet Captagon hap, 280 gram Afyon Sakızı, 102 gram Mariuhana, 7 gram Metamfetamin, 42.73 gram Sentetik Kannabinoid Bonzai, 1 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği tespit edilen 5 bin 800 TL, 835 dolar ve 70 Euro ele geçirildi. - BALIKESİR