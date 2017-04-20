Uyuşturucu Satıcıları Polisin Yol Uygulamasına Takıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetim ve kontrollerde uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen 5 şüpheli 49,9 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği asayiş uygulamaları kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçu şüphelisi 5 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde 49,4 gram sentetik kannabinoid ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Öte yandan ekiplerce müdahale edilen olaylarda, 3 kesici ve delici alet, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 kişi, yankesicilik şüphelisi 2 kişiyi yakalandı.



Son bir haftada ekipler tarafından bin 868 kişi ile 607 araç hakkında genel bilgi sorgusu yapıldığı, hakkında arama kararı bulunan 7 kişinin yakalandığı öğrenildi.