UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Aykut Süzgüner savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalandı (2)
UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDISamsun'da polis tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Aykut Süzgüner savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
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