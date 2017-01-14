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Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalandı (2)

Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalandı (2)

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDISamsun'da polis tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Aykut Süzgüner savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Satarken Suçüstü Yakalandı (2)

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Samsun'da polis tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Aykut Süzgüner savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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