Uyuşturucu Sanığından Şaşırtan Savunma: "Viagra Zannettim, Extacy Çıktı"

Kayseri-Malatya karayolunda ticari taksi ile gelirken üzerinde 507 adet extacy hap ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan sanık ile elemanına toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık H.D., "Viagra zannettim, extacy imiş" dedi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.D. duruşma salonunda, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık C.Ç. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.



Tutuklu sanık H.D., mahkemede, "C.Ç. isimli şahıs ile birlikte Hakkari, Yüksekova'ya olaydan bir gün önce bana ait araçla gittik. Ben eczaneden 120 TL'ye viagra isimli hapı alacaktım. Yanımdaki C.Ç., 'bu hapa bu kadar para verme' diyerek bana 0.50 gram ampul verip hediyesi olduğunu söyleyerek para almadı. Daha sonra C.Ç. bana bu haplar cinsel içerikli diyerek verdi. Benim arabamı C.Ç. Van'da sattığı için ben ticari taksi ile Kayseri'ye dönerken, Malatya yolunda polis ekiplerince yakalandım. 507 adet hap vardı, onları içmek için aldım" diye konuştu.



Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile konuşan tutuklu sanık C.Ç. ise, "Ben kendisini uyardım. Buralarda herkesle muhatap olma dedim. Ben onun tırlarını sürerdim. Birlikte Van'a gidip, arabasını satacaktık. Daha sonra o geri döndü. Mahkemenize güveniyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.Ç.'ye 10 yıl hapis, 2 bin TL adli para cezası, H.D.'ye ise etkin pişmanlık hükümleri gereğince 7 yıl 6 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ