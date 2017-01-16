Uyuşturucu Sanığına 12,5 Yıl Hapis Cezası

SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Arazici, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay yaklaşık 2 ay önce İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuaför Mehmet Arazici'nin evinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Evin önünde önlem alan polis, evden çıkan bir erkek ve kadını durdurdu. Yapılan üst aramalarında kadının çamaşırından 1 paket bonzai çıktı. Şüpheliler bonzaiyi Arazici'den 10 lira karşılığında satın aldıklarını söyledi. Mehmet Arazici'nin evine baskın yapan polis, satışa hazır 3 paket bonzai ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbet bırakıldı.



Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Arazici, karar duruşmasında hazır bulundu. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyetine son savunmasını yapan sanık, "Ben uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Kendim kullanıyorum. Bırakmak istedim ancak bırakamadım" dedi.



İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Arazici'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Samsun