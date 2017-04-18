Uyuşturucu Sanığı İki Arkadaşa 'Etkin Pişmanlıkla' 4 Yıl 2'şer Ay Hapis Cezası

GAZİANTEP'ten aldıkları esrarı Samsun'da satmak için otobüse binen ve Kayseri'de yakalanan iki arkadaşa uyuşturucu madde ticaretinden 'etkin pişmanlık' göstermeleri nedeniyle 4'er yıl, 2'şer ay hapis, bin 500 TL para cezası verildi.



Geçtiğimiz 10 Ocak'ta Samsun'da satmak için Suriye sınırından aldıkları 2 kilo 265 gram esrar ve 6.25 gram metamfetamini valize koyan 2 kişi, daha sonra Gaziantep-Samsun seferi yapan şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolunda polisin yaptığı yol uygulamasında ele geçirilen uyuşturucuların sahipleri Recep Vural (29) ve Emrah Yavuz (26) polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında hazır bulunan tutuklu Recep Vural ve Emrah Yavuz tahliyelerini istedi. Sanık Recep Vural, uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek "Gaziantep'te ziyaret ettiğim Recep Vural'la bir süre görüştüm. Samsun'da uyuşturucu satmak istediğimi söyledim. Beraber Suriye sınırına gittik ve 4 bin 900 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Çok pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda her iki sanığın 'etkin pişmanlık' gösterdiği gerekçesiyle uyuşturucu madde ticareti suçundan 4'er yıl, 2'şer ay hapis ve bin 500 TL para cezası verdi. - Kayseri