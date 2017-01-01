Uyuşturucu Partisine Polis Baskını

Samsun'da yılbaşı akşamı uyuşturucu partisi yapıldığı iddia edilen bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanırken, olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu partisi yapılacağı istihbaratını alarak söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde bulunan 3 şahıs yakalandı. Evin 3 ayrı yerinde 105 gram esrar, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 30 gram dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi ifadesi alınıp serbest bırakılırken, ev sahibi T.A. (46) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.A., "uyuşturucu ticareti ve yer temini" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN