Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda T. T., A. E., K. E. K., O. E., T. A. ve D. T. yakalanmış, T. T.,A. E.,K. E. K. ve Ş. A.'nın üzerlerinde ve 38 plakalı araç içerisinde 5.55 gram sentetik kannobinoid (bonzai ), 1.35 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.



Gözaltında bulunan O.E., D.T., T.T., A.E., K.E.K. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ