Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 6 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada T. T., A. E., K. E. K., O. E., T. A. ve D. T. yakalandı. T. T.,A. E.,K. E. K. ve Ş. A.'nın üzerlerinde ve 38 plakalı araç içerisinde 5.55 gram sentetik kannobinoid (bonzai ), 1.35 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.



O. E. ve D.T. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanmak - bulundurmaktan ve T. A. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranmalarının olduğundan dolayı gözaltına alındı. S. A.'ya 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılıp salıverildi. T. T., A.E. ve K.E.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan işlem yapılarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. - KAYSERİ