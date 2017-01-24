Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehmet Can A., Musa Ö. ve İzzet T. tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehmet Can A., Musa Ö. ve İzzet T. tutuklandı. E.K. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Mehmet Can, Bolu
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