3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehmet Can A., Musa Ö. ve İzzet T. tutuklandı. E.K. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Adliyede (2)
3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehmet Can A., Musa Ö. ve İzzet T. tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
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