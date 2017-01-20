Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, bir araç içinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, biri kadın İ.A., R.Y. ve İ.F. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, daha sonra uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla Karabük Adliyesi'ne getirildi.



Ekipler tarafından dün yapılan operasyonda takipteki şüpheli otomobil kent girişinde durdurulup, şahıslar üzerinde yapılan aramada paketlenmiş satışa hazır vaziyette 200 gram ve yine sıkıştırılarak ayrı ayrı satışa hazır hale getirilmiş 6,5 gram kubar esrar, 88 ecstasy uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirilmişti. - KARABÜK