Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mürdülüğü ve Narko Tim ekiplerinin katılımı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında, D.G, S.D ve H.D isimli 3 şahıs yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



7 Nisan tarihinde Gebze Merkezli, Darıca, İstanbul'un Kartal ve Beykoz ilçeleri ve Gaziantep olmak üzere yapılan operasyonlarda şüpheli B.E, O.A E.M A.E .E.K A.K M.A Y.K. İ.K N.A F.A U.Ç olmak üzere 12 şüpheli şahıs yakayı ele verdi. Yapılan operasyonlar neticesinde 5 bin 820 gr. sentetik uyuşturucu, bin 706 adet uyuşturucu hap, bin 027 gram esrar madde ele geçirildi.



(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)