Uyuşturucu Operasyonunda 10 Pompalı Tüfek Ele Geçti

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde jandarmanın uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, esrar, bonzai ile birlikte ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yapıldığını belirledi. Eve İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenleyerek, narkotik dedektör köpek 'Limit' ile arama yapıldı. Aramalarda 10 gram esrar, 10 gram bonzai, esrar yapımında kullanılan 15 kök kenevir ile ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirildi.



Jandarma, uyuşturucu ve tüfeklerle ilgili gözaltına aldığı Ö.İ. ve E.Ş. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



- Tekirdağ