Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, bin 476 adet uyuşturucu hap, 221 gram toz esrar, 72 adet extacy uyuşturucu hap, 53 gram sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 230 TL para ele geçirildi.



Şüphelilerden E.K., M.T. ve A.N. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken T.D. ve E.S.'nin ise işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ