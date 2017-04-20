Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini kentte getirerek torbacı tabir edilen sokak satıcılarına verip, sokak aralarında, parklarda, okul önlerinde gençleri zehirleyeceklerinin bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, şahısların öncü ve artçı şeklinde ...