Uyuşturucu Operasyonu - 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Demirci ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden Demirci ve Salihli ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Düzenlenen operasyonlarda, Demirci ilçesinde H.D, ile Salihli ilçesinde Ö.A. ve Y.D. gözaltına alındı.



Demirci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.