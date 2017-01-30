Uyuşturucu Operasyonu - 2 Kişi Gözaltına Alındı

Uşak'ta, yolcu otobüsünde 3 kilo 40 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarındaki arama noktasında bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.



Ekipler otobüsün bagaj bölümünde yolculardan İ.S. (35) ile G.A.'ya (33) ait valizlerin içinde 3 kilo 40 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere, emniyete götürüldü.