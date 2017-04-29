Uyuşturucu Operasyonu

Menemen ilçesinde tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 120 kilo 700 gram esrarla birlikte yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kente doğu illerinden yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisi üzerine başlattığı operasyon kapsamında, tırın dorsesinin altında oluşturulan gizli bölümde 120 kilo 700 gram esrarla yakalanan Ö.Ç (23) isimli kadın ile tırın şoförü M.V.K'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlmasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Aile görüntüsü vermişler



Öte yandan kente getirilerek "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürülmek istenen uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin operasyonun detayları da ortaya çıktı.



Polis ekiplerinin takibinde olan zanlıların, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek ve takibe takılmamak için 5 ve 6 yaşlarında iki çocuğuyla birlikte kadının da tıra bindirildiğini, böylece aile görüntüsü veren zanlıların kontrol noktalarından şüphe uyandırmadan geçmeyi amaçladıkları iddia edildi.



Uyuşturucu bulunan 31 KNV 48 plakalı tırın İzmir'e yaklaştığı bilgisini alan ekipler, güvenlik güçlerince kentin tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını haberdar etti.



Şüpheli tır, Menemen ilçesi girişinde jandarma ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında durduruldu.



Dedektör Köpek "Body" buldu



Son bir yıl içinde 1 ton uyuşturucu ele geçirilmesinde önemli rol oynadığı bildirilen Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait kokuya duyarlı dedektör köpek "Body"nin verdiği tepki üzerine tırın dorsesinin altındaki özel bölüme 55 paket halinde gizlenen 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.



Tır sürücüsü M.V.K ve Ö.Ç gözaltına alındı.



Dedektör köpek "Body"nin tırda yaptığı arama, uyuşturucu bulunan bölüme tepkisi ve polis ekiplerinin gizli bölmeden uyuşturucuyu çıkardığı anlar da polis kamerası görüntülerinde yer aldı.



Uzun yol şoförlüğü yapan ve kurye olarak yakalanan zanlılardan M.V.K'nın "hırsızlık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydının bulunduğu, ele geçirilen uyuşturucunun da terör örgütü PKK'ya finans sağlamak amacıyla satıldığı belirtildi.



Operasyon



Menemen ilçesi Yahselli mevkisindeki yol arama ve kontrol noktasında önlem alan ekipler, önceki gün M.V.K idaresindeki tırı durdurmuş, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 120 kilo 700 gram esrar ele geçirilmişti. Ekipler, tır şoförü ile birlikte yanında 5 ve 6 yaşlarında iki çocuğu ile bulunan kadın Ö.Ç'yi de gözaltına almıştı.