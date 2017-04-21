Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde, polis noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada bir kilogram metamfetamin bulundu.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Hakkari karayolu Kurubaş Kavşağı'ndaki polis noktasında 33 KFL 99 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı.



Aramada, aracın ön koltuğunda oturan İran uyruklu A.A'nın yanındaki poşette bir kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.