Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'dan batı illerine sevk edilmek üzere kamyon kasasının zeminine gizlenmiş 472 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin teknik takip destekli yürüttüğü çalışmada batı illerine uyuşturucu nakledileceği bilgisine ulaşıldı.



Uyuşturucunun nakledileceği kamyonun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri operasyon başlattı.



Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Tokaçlı mevkisinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, kasanın zeminine gizlenmiş 462 kilogram kubar, 10 kilo 120 gram toz esrar olmak üzere toplam 472 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan A.D. ve C.İ'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.