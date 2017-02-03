Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin vites kutusuna gizlenmiş bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.



Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda bir otomobili Altınova Mahallesi'nde durdurarak incelemeye aldı.



Otomobilde yapılan aramada, vites kutusunun içerisine gizlenmiş bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgili otomobildeki G.Y ve G.Ö gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.