İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Şubat'ta Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurt dışından gelen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü iddia edilen aynı aile üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 30 kilo esrar, bin 650 lira para, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi ve sahte nüfus cüzdanı ile basın kartı ele geçirildi.
Emniyette işlemleri devam eden 5 şüphelinin, 32 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.