Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Şubat'ta Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurt dışından gelen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü iddia edilen aynı aile üyesi 5 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 30 kilo esrar, bin 650 lira para, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi ve sahte nüfus cüzdanı ile basın kartı ele geçirildi.



Emniyette işlemleri devam eden 5 şüphelinin, 32 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.