Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde, 15 yaşındaki genç, uyuşturucu satarken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesindeki Türbedere Mezarlığında uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.



Uyuşturucu alışverişinde bulunan İ.D (15) ve H.D, olay yerine gelen polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı.



Kısa süren kovalamacanın ardından şüphelileri yakalayan ekipler, İ.D'nin kaçmaya çalışırken attığı pakette bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerden H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.D. Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından İ.D serbest bırakıldı.