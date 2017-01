Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üç katlı iş yerinde saksılara dikilmiş 250 kök Hint keneviri, 1 kilogram esrar ile bir miktar kokain bulundu, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, alüminyum doğrama atölyesi görünümü verilen iş yerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, camekanla kaplanmış, sera şeklinde düzenlenerek havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurulmuş alanda saksılara dikili 250 kök Hint keneviri, kurumaya bırakılan 1 kilogram esrar, 150 paket tek kullanımlık kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira buldu.



Ekipler, iş yerinde uyuşturucu imalatı yaptıkları iddia edilen M.Ç (33) ile H.Ç'yi (35) gözaltına aldı.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu piyasaya sürenlerin yakalanması için de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlıların bağlantılı olduğu öne sürülen ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları B.E (27), A.S (25), Ö.Y (21) ve M.K.E (36) de yakalandı.



Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, H.Ç, B.E ve A.S, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ö.Y. ve M.K.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.