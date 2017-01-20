Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM ekipleri, kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda şüpheliler, E.Y. ile T.G'yi yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların, evinde yapılan arama ve kontrollerde 2 bin 851 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Söz konusu 1'i kadın 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.